छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों की बदलेगी तस्वीर, 246.54 करोड़ रुपये के 3,189 विकास प्रस्तावों को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 246 करोड़ 54 लाख रुपये के 3,189 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक में प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े कार्यों पर चर्चा हुई।

कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के बच्चों के लिए 185 पालना-घर शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों के साथ कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए दो वर्ष की अवधि में बहुभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने को स्वीकृति दी गई।