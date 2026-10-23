छत्तीसगढ़ के 17 ग्राम पंचायतों की बदलेगी तस्वीर, ₹203.97 लाख से होगा विकास, संवरेगा ग्रामीणों का भविष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, अभनपुर। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी के सतत प्रयासों और क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के संकल्प के परिणामस्वरूप ग्रामीण अंचलों के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महिला एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण अधोसंरचना (Infrastructure) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल 203.97 लाख (दो करोड़ तीन लाख सत्तानवे हजार रुपये) की अभूतपूर्व प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

यह पूरी राशि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से क्षेत्र के कुल 17 महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतों का चयन कर वहां सर्वसुविधायुक्त नए भवनों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित स्थान पर निर्माण कार्य की कुल अनुमानित लागत लगभग 12.00 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इन नए सरकारी भवनों के निर्माण से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की गुणवत्ता में भी व्यापक सुधार आएगा।