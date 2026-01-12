राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी... गंदी टॉयलेट, सूखे नल, मैदान में कूड़ा-कचरा, 10 करोड़ कहां खर्च हुए?

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी से लगभग 130 किमी दूर स्थित बालोद जिले के दुधली गांव में आयोजित राष्ट्रीय रोवर- रेंजर जंबूरी में जो कुछ दिखा, वह कागजों के दावों से बिल्कुल उलट है। सामने फैला मैदान, इधर-उधर बिखरी गंदगी, सूखे नल और पानी की तलाश में भटकते रोवर-रेंजर। नईदुनिया की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए राष्ट्रीय जंबूरी की जमीनी तस्वीर।

कहा जा रहा है कि यह 10 करोड़ रुपये का आयोजन है, लेकिन आंखों के सामने जो हालात हैं, उन्हें देखकर करोड़ों का कोई अहसास नहीं हुआ। बताया गया कि डेढ़ करोड़ से ज्यादा राशि सिर्फ शौचालयों पर खर्च की गई, मगर मौके पर पहुंचे प्रतिभागी साफ-सफाई और पानी की कमी से परेशान नजर आए। खाली टंकियां और बदबूदार परिसर व्यवस्था की पोल खोलते दिखे। यह दृश्य देखकर 2010 के दिल्ली कामनवेल्थ खेलों की याद ताजा हो जाती है, जहां खर्च तो आसमान पर था, लेकिन व्यवस्था जमीन पर। यही आंखोंदेखी तस्वीर अब जंबूरी को घेरे हुए हैं।

शुरू से ही हुआ विवाद निविदा पूरी होने से पहले यहां टेंट तंबू लगाने के मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जंबूरी को स्थगित करने का निर्णय लिया था, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की जिद से आयोजन हुआ। इसमें 5 करोड़ के कुल टेंट-तंबू में लगभग 2 करोड़ रुपये केवल टॉयलेट के लिए खर्च किया गया है। प्रति टायलेट के लिए 22,000 रुपये का भुगतान किया गया। कुल 400 टायलेट पर 88 लाख रुपये खर्च हुए। एक वीवीआइपी टायलेट का किराया 40,000 रुपये तय किया गया। 130 यूरिनल के लिए प्रति नग 32,000 रुपये तय किया गया। शौचालय, मूत्रालय और नहाने की अस्थायी व्यवस्था पर कुल 1.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

दुधली (मालीघोरी) में नौ जनवरी से शुरू हुई पांच दिवसीय रोवर रेंजर जंबूरी अब आयोजन से ज्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद का केंद्र बन गई है। पूर्व शिक्षा मंत्री व रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और वर्तमान स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच चल रहा टकराव अब सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों तक पहुंच गया है। जंबूरी स्थल पर टॉयलेट और टेंट निर्माण को लेकर उठे सवालों ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है।