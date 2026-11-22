वाकेश कुमार, नईदुनिया, रायपुर। खरीफ सीजन में आए तीसरे चक्रवाती तूफान ने प्रदेश के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अर्णव और मुरासु के बाद अब अकवान तूफान से हुई बारिश ने खेतों में तैयार धान की फसल को फिर संकट में डाल दिया है। कहीं कटी हुई फसल खेतों में भीग रही है, तो कहीं पककर तैयार धान तेज हवा से जमीन पर गिर गया है। बारिश के कारण खेतों में नमी बढ़ने से हार्वेस्टर से कटाई भी प्रभावित होगी, जिसका सीधा असर प्रदेश के करीब 27.50 लाख पंजीकृत किसानों और 31.60 लाख हेक्टेयर रकबे की धान खरीदी पर पड़ना तय माना जा रहा है।

परेशान किसानों के सामने अब फसल बचाने के साथ तय समय में उपज बेचने की बड़ी चुनौती है। किसान संगठनों ने सरकार से धान खरीदी की अवधि फरवरी तक बढ़ाने, प्रभावित किसानों को मुआवजा व बीमा राशि देने और कर्जमाफी की मांग की है। साथ ही धान का रकबा शून्य होने और दूसरी फसल दर्ज होने के कारण टोकन नहीं कटवा पा रहे किसानों की समस्या तत्काल दूर करने की मांग भी उठाई गई है।