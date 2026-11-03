राज्योत्सव में महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी करेंगे अमित शाह, 67 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत पंडरी रोड पर 300 बिस्तरों वाला आर्टेमिस शांति अस्पताल मंगलवार से शुरू होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह दोपहर तीन बजे अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के चिकित्सक और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे।

अस्पताल में हृदय रोग, न्यूरोसाइंस, कैंसर, हड्डी रोग और क्रिटिकल केयर समेत विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी विभाग शुरू किए जाएंगे। यहां आधुनिक आपरेशन थिएटर, जांच सुविधाओं के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सेवा भी उपलब्ध रहेगी। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, अनुभवी डाक्टरों और नर्सिंग टीम की तैनाती की गई है।