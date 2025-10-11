रायपुर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम टैंकरों के परिवहन पर रोक, अधिकारियों ने दिए ये 11 निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जयपुर समेत देश के कई हिस्सों में हाल ही में हुए तेल टैंकर हादसों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शुक्रवार को मंदिर हसौद थाना परिसर में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेल कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारियों को सुरक्षा के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर देते हुए 11 बिंदुओं में निर्देश जारी किए। इनमें प्रत्येक तिमाही में सुरक्षा जांच, स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य करना, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से टैंकरों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर रोक और ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे अहम निर्देश शामिल हैं।