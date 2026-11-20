नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। अच्छे भविष्य और मोटी कमाई की उम्मीद लेकर रूस गए छत्तीसगढ़ के दो युवकों के परिवार अब उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रशासन और केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रायपुर के गुढ़ियारी निवासी टिकेश्वर साहू और बिलासपुर के बिल्हा निवासी विनीत कुमार दुबे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि एजेंटों ने नौकरी का झांसा देकर दोनों को रूस बुलाया। वहां पहुंचने के बाद उन्हें ड्रग्स के झूठे मामलों में फंसाने का डर दिखाकर रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। युवकों ने फोन और वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी आपबीती साझा की है। परिजनों ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से तत्काल हस्तक्षेप कर दोनों को सुरक्षित स्वदेश लाने की मांग की है।

टेलीग्राम से मिला था नौकरी का प्रस्ताव दोनों युवकों को टेलीग्राम एप के जरिए रूस में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला था। संबंधित लोगों ने आने-जाने के हवाई टिकट, वीजा और वहां ठहरने का पूरा इंतजाम करने का भरोसा दिया था। परिवारों के मुताबिक, रूस की धरती पर कदम रखते ही हालात पूरी तरह बदल गए। अब एक तरफ परिवार को अपने बच्चों की जान की चिंता सता रही है, तो दूसरी तरफ वहां की कानूनी पेचीदगियों और उत्पीड़न के बीच उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिल पा रही है।