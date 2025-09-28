रायपुर की सड़कों पर हुड़दंगियों का आतंक, कार से लटकने और खतरनाक स्टंट करने का Video viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी की सड़कों पर रात में जमकर हुड़दंग हो रहा है। शुक्रवार रात एक्सप्रेस-वे पर कई वाहन सवार युवकों का हुड़दंग मचाते हुए वीडियो प्रसारित हुआ है। इसमें युवकों को कई लग्जरी गाड़ियों से रास्ता घेरकर, वाहनों पर लटकते और रफ्तार में खतरनाक करतब करते हुए देखा गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यह सिलसिला सिर्फ एक्सप्रेस-वे तक ही सीमित नहीं रहा। बूढ़ापारा, केनाल रोड, मंदिर हसौद से लेकर रसनी टोल प्लाजा तक रातभर हुड़दंगियों ने सड़क पर उत्पात मचाया। इससे आम राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।