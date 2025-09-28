रायपुर की सड़कों पर हुड़दंगियों का आतंक, कार से लटकने और खतरनाक स्टंट करने का Video viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी की सड़कों पर रात में जमकर हुड़दंग हो रहा है। शुक्रवार रात एक्सप्रेस-वे पर कई वाहन सवार युवकों का हुड़दंग मचाते हुए वीडियो प्रसारित हुआ है। इसमें युवकों को कई लग्जरी गाड़ियों से रास्ता घेरकर, वाहनों पर लटकते और रफ्तार में खतरनाक करतब करते हुए देखा गया। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
यह सिलसिला सिर्फ एक्सप्रेस-वे तक ही सीमित नहीं रहा। बूढ़ापारा, केनाल रोड, मंदिर हसौद से लेकर रसनी टोल प्लाजा तक रातभर हुड़दंगियों ने सड़क पर उत्पात मचाया। इससे आम राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कुछ दिन पहले भी बिलासपुर-रायपुर हाईवे पर कई लग्जरी वाहनों के काफिले ने सड़क जाम कर जन्मदिन मनाया था। इस घटना का वीडियो प्रसारित होने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ी थी।
लगातार मिल रही शिकायतों और वीडियो के वायरल होने पर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और रायपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद राजधानी में हुड़दंगियों का सिलसिला थमने के बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है।
हाल हीं में बिलासपुर के हाईवे पर भी बर्थडे मनाने जा रहे कुछ युवकों ने इसी प्रकार कार की खिड़की और सररूफ से बाहर निकलकर हुड़दंग किया था। जिसका वीडियो किसी चालक ने बनाकर वायरल कर दिया था। मामले में प्रशासन की ओर से कार्रवाई का दिखावा करते हुए चालान काटा गया था। इसे लेकर हाई कोर्ट की ओर से प्रशासन को फटकार लगाई गई थी। साथ ही आदेश दिया गया था कि बिना अनुमति के गाड़ियों को न छोड़ा जाए।
गौरतलब है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में युवाओं की मौत हो रहा है। हालही में प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता केदार कश्यप के भतीजे की नवा रायपुर में इसी प्रकार तेज रफ्तार से बाइक चलाने के दौरान हादसे में ंमौत हो गई थी।
शनिवार को डोंगरगढ़ से मां बम्लेश्वरी के दर्शन करके लौटने के दौरान सड़क हादसे में लोगों युवकों की जान चली गई। युवक अपने दोस्तों से पीछे रह गए थे, इस कारण तेज रफ्तार से बाइक चला रहे थे, इसी दौरान बाइक सामने से आ रही एक पिकअप ट्रक से टकरा गई। हादसे में दोनों युवकों की मोके पर ही मौत हो गई।