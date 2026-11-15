छोटे ठेकेदार से 1200 करोड़ का मैनेजर बना विकास, शराब कारोबार के पार्ट A, B और C की रखता था वसूली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में दुबई में गिरफ्तार विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की कहानी छोटे ठेकेदार से 1200 करोड़ रुपये के कथित सिंडिकेट मैनेजर बनने तक पहुंचती है। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में सुब्बू को शराब सिंडिकेट की अवैध वसूली, कमीशन और हवाला कारोबार की अहम कड़ी बताया गया है।

आरोप है कि उसने वसूली की रकम से करीब 1,200 करोड़ रुपये हवाला के जरिए दुबई पहुंचाए और जुलाई 2022 में मुंबई के रास्ते विदेश भाग गया। जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बचते हुए यूएई के अलग-अलग शहरों में रहने के बाद उसने परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर लिया था। उसकी गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में बड़ी सफलता माना जा रहा है।