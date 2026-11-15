छोटे ठेकेदार से 1200 करोड़ का मैनेजर बना विकास, शराब कारोबार के पार्ट A, B और C की रखता था वसूली

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में दुबई में गिरफ्तार विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू की कहानी छोटे ठेकेदार से 1200 करोड़ रुपये के कथित सिंडिकेट मैनेजर बनने तक पहुंचती है। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में सुब्बू को शराब सिंडिकेट की अवैध वसूली, कमीशन और हवाला कारोबार की अहम कड़ी बताया गया है।
आरोप है कि उसने वसूली की रकम से करीब 1,200 करोड़ रुपये हवाला के जरिए दुबई पहुंचाए और जुलाई 2022 में मुंबई के रास्ते विदेश भाग गया। जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बचते हुए यूएई के अलग-अलग शहरों में रहने के बाद उसने परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर लिया था। उसकी गिरफ्तारी को शराब घोटाले की जांच में बड़ी सफलता माना जा रहा है।
छोटे ठेकों से बनाई सिंडिकेट तक पहुंच
वर्ष 2014-15 में सुब्बू नाली और सड़क निर्माण के छोटे ठेके लेता था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद होटल कारोबारी अनवर ढेबर से उसकी नजदीकी बढ़ी। आरोप है कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बंगले तक उसकी पहुंच सिंडिकेट के जरिए बनी। शराब कारोबार के पार्ट ए, बी और सी से होने वाली अवैध वसूली और कमीशन का हिसाब सुब्बू ही रखता था।
नकदी छिपाने खरीदे फ्लैट
जांच एजेंसी के अनुसार, वसूली की रकम बोरियों और कार्टून में रखी जाती थी। शंकरनगर स्थित पाम बेलाजिओ सोसाइटी में दो फ्लैट नकदी छिपाने के लिए खरीदे गए थे। तीन मई को बिलासपुर में उसके भाई कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर की तलाशी में ईडी को बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी मिली थी। आरोप है कि विकास ने ही इसे छिपाकर रखा था।
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विदेश में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी
महादेव सट्टा मामले में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और रवि उप्पल के प्रत्यर्पण प्रयासों के बाद विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी विदेश में छिपे आर्थिक अपराध के आरोपितों पर शिकंजा कसने की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। भारत प्रत्यर्पण के बाद शराब सिंडिकेट की वसूली, हवाला नेटवर्क और राजनीतिक-प्रशासनिक संपर्कों को लेकर महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।
शराब घोटाले में केके श्रीवास्तव को छोड़कर शेष सभी आरोपित फिलहाल जमानत पर है। जिनमें तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा,सौम्या चौरसिया,पूर्व आइएएस अनिल टूटेजा और निरंजन दास और एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, रामगोपाल अग्रवाल आदि शामिल है।
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