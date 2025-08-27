सावधान! रायपुर में तेजी से फैल रहा Viral Fever, अस्पतालों में बढ़ी भीड़, लापरवाही से बिगड़ सकते हैं हालात

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: राजधानी में मौसम बदलते ही वायरल बुखार ने लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से शहर के छोटे-बड़े अस्पतालों और निजी क्लिनिकों में रोजाना सैकड़ों मरीज सर्दी, बुखार और सिरदर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों की ओपीडी में भीड़ उमड़ रही है।

लक्षणों के साथ बढ़ रही परेशानी डॉक्टरों का कहना है कि इस बार वायरल फीवर के लक्षण सामान्य बुखार से अलग दिखाई दे रहे हैं। मरीजों में तेज बुखार के साथ सर्दी-जुकाम, सिरदर्द, गले में खराश और शरीर में दर्द आम तौर पर देखे जा रहे हैं। कुछ मरीजों को भूख न लगने और कमजोरी की समस्या भी हो रही है। यह वायरल संक्रमण बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा असर डाल रहा है। डाक्टरों ने बताया कि ज्यादातर मरीजों को तीन से पांच दिन आराम करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन देर से इलाज कराने वाले मरीजों को लंबी परेशानी उठानी पड़ रही है।