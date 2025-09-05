छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षक भर्ती में घोटाला, अब पुलिस करेगी जांच; शिक्षा मंत्री ने कहा - दोषियों को दो कड़ी सजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं। शिकायतों के बाद अब इस पूरे मामले की जांच पुलिस को सौंपी जाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गौरव यादव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की कई शिकायतें मिली हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि चयन सूची में भारी गड़बड़ी की गई है। उनका कहना है कि कई योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर गलत तरीके से चयन किया गया। इसी को लेकर उम्मीदवार लगातार विरोध कर रहे थे।