रायपुर में वक्फ बोर्ड ने 3 परिवारों को भेजा नोटिस, जमीन को बताया अपनी संपत्ति, दूसरे पक्ष के पास रजिस्ट्री के दस्तावेज मौजूद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने रायपुर के पुरानी बस्ती के तीन परिवारों को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर अपना जवाब देने को कहा है। बोर्ड का कहना है कि जिन मकानों में ये परिवार रह रहे हैं। वह जमीन वक्फ संपत्ति के दायरे में आती है।

नोटिस पाने वाले परिवारों का कहना है कि उनके पास सरकारी रजिस्ट्री, कर रसीदें और अन्य वैध दस्तावेज मौजूद हैं। वे कई दशकों से उसी संपत्ति पर रह रहे हैं और नियमित रूप से नगर निगम को कर अदा करते हैं। इन परिवारों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड एकतरफा कार्रवाई कर विवाद को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा है।