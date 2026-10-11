CG Weather: छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, प्रदेश में हल्की बारिश और वज्रपात का अलर्ट, कड़कड़ाती बिजली गिरने की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मानसून की विदाई के बीच छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। रायपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान मुख्यतः साफ रहने से दिन में गर्मी महसूस होगी।

हालांकि, प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। रविवार को प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, जबकि एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की गई।