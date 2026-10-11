CG Weather: छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, प्रदेश में हल्की बारिश और वज्रपात का अलर्ट, कड़कड़ाती बिजली गिरने की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मानसून की विदाई के बीच छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर फिर बढ़ने लगा है। रायपुर में रविवार को अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान मुख्यतः साफ रहने से दिन में गर्मी महसूस होगी।
हालांकि, प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। रविवार को प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, जबकि एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की गई।
प्रदेश में रविवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रहा। रायपुर का अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 32.4, पेंड्रारोड में 31.4 और जगदलपुर में 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा सुपौल, रांची, सुंदरगढ़, बरगढ़, बीजापुर, हैदराबाद, बेलगावी और पणजी सहित अन्य क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। अगले दो दिनों में पूर्वी भारत, उत्तरी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।
इस बीच उत्तर-पश्चिम राजस्थान से उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश तक समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर द्रोणिका बनी हुई है। प्रदेश में अगले दिनों में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है।
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। अगले दो दिनों के दृष्टिकोण में भी ऐसी स्थिति बनने की संभावना जताई गई है।
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लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए। किसानों और खुले में काम करने वालों को भी स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है।