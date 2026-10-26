CG Weather: साइक्लोन 'अर्नब' को लेकर सतर्क हुई सरकार, 28 अक्टूबर को बस्तर में भारी बारिश का अलर्ट; SDRF की 7 टीमें तैनात

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। बंगाल की खाड़ी में आकार ले रहे संभावित चक्रवाती तूफान 'अर्नब' (Cyclone Arnab) को लेकर केंद्र सरकार सतर्क (CG Weather Forecast) हो गई है। सोमवार को भारत सरकार के कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की।

बैठक में कैबिनेट सचिव ने तूफान से निपटने के लिए राज्यों द्वारा की जा रही व्यापक तैयारियों और आपदा प्रबंधन के इंतजामों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। छत्तीसगढ़ की ओर से अपर मुख्य सचिव पिंगुआ शामिल मंत्रालय (महानदी भवन) से आयोजित इस वीसी में छत्तीसगढ़ की ओर से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से चक्रवात से निपटने के लिए की गई पूर्व तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी। राज्य प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का ब्योरा केंद्र के सामने रखा गया।