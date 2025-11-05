CG Weather Update: प्रदेश में तेजी से गिर रहा पारा, अंबिकापुर में 12.4 डिग्री दर्ज हुआ रात का तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम जारी रहेगा, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में शुष्क और ठंडी हवा का प्रभाव बढ़ेगा। इससे रात का तापमान गिर सकता है और ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में मौसम शुष्क, तापमान में हल्की गिरावट के आसार है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में शुष्कता बनी रहेगी मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने बताया कि उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। वहीं, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी अगले तीन दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, जिसके बाद भी सूखा मौसम जारी रह सकता है।