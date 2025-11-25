छत्तीसगढ़ में बदल रहा Wedding Trend, सीजन में 3,500 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: एक नवंबर से 14 दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश में होने वाली एक लाख शादियों से करीब 3,500 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में तेज वृद्धि दर्शाता है। कैट रिसर्च एंड ट्रेड डेवलपमेंट सोसाइटी (CAT Research and Trade Development Society) के अध्ययन के अनुसार इस शादी सीजन में देशभर में लगभग 6.50 लाख करोड़ का व्यापार होगा।

कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन अमर पारवानी ने बताया कि शादी बजट में इस साल उल्लेखनीय उछाल देखा गया है। देशभर में तीन प्रतिशत शादियां एक से 10 करोड़, नौ प्रतिशत शादियां 50 लाख से एक करोड़, 25 प्रतिशत शादियां 25 से 50 लाख और 22 प्रतिशत शादियां 15 से 25 लाख के बजट में होंगी। सबसे अधिक 41 प्रतिशत शादियां 15 लाख से कम के बजट में सम्पन्न होंगी, जिससे वेडिंग इंडस्ट्री सभी वर्गों के लिए बड़ा बाजार प्रदान कर रही है।