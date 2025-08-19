ढाई माह के बच्चे की मां ने महानदी में लगाई छलांग, शव बरामद; परिजनों से पूछताछ जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में सोमवार को हुई दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर दिया। आरंग थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय महिला ने महानदी पुल से छलांग लगा दी। उसकी पहचान स्वाति त्रिवेदी के रूप में हुई है, जो शादीशुदा थी और ढाई माह के बच्चे की मां भी थी। मंगलवार को पुलिस और गोताखोरों की मदद से शव बरामद किया गया।

पुल पर मिली स्कूटी और दुपट्टा जानकारी के अनुसार, सोमवार को स्वाति अपनी स्कूटी से पुल पर पहुंची थी। पुल पर खड़ी उसकी स्कूटी और रेलिंग से बंधा दुपट्टा मिला था। इसके बाद पुलिस ने अनुमान लगाया कि महिला ने नदी में छलांग लगाई है। तत्काल गोताखोरों और पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मंगलवार को उसका शव बरामद हुआ।