मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में मामूली बात पर महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पति और ससुर पर लगाए गंभीर आरोप

    Raiur Suicide: रायपुर में घर में विवाद के बाद एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। 26 वर्षीय मंजूषा गोस्वामी ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसमें उसने अपने पति और ससुर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:48:32 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:48:32 PM (IST)
    रायपुर में मामूली बात पर महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पति और ससुर पर लगाए गंभीर आरोप
    रायपुर में महिला ने फांसी लगाकर दी जान

    HighLights

    1. टीवी बंद करने की बात पर विवाद
    2. महिला ने फांसी लगाकर दी जान
    3. ब्लेड से काटी हाथ की नस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के डीडी नगर थाना क्षेत्र में घर में विवाद के बाद महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। 26 वर्षीय मंजूषा गोस्वामी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मृतका ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसमें उसने अपने पति और ससुर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा विवाद टीवी बंद करने और रिमोट छीनने को लेकर शुरू हुआ था।

    जानकारी के अनुसार, मंजूषा गोस्वामी की शादी जनवरी 2025 में आशीष उर्फ पूर्वेंद्र पूरी गोस्वामी से हुई थी। शादी को अभी केवल 10 महीने ही हुए थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम घर में टीवी बंद करने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि पति ने कमरे में पहले महिला को थप्पड़ मारा इसके बाद दोनों नीचे के कमरे में आ गए। इस बीच विवाद के दौरान मंजूषा ने गुस्से में आकर पति को सास-ससुर के सामने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। हालांकि मंजूषा के जारी वीडियो में उसने पति को मारने से साफ तौर पर इनकार किया है।


    ब्लेड से काटी हाथ की नस

    जानकारी के अनुसार कमरे में जाकर मंजूषा ने पहले ब्लेड से अपने हाथ की नस काटी और फिर साड़ी से फंदा बनाकर पंखे में लटककर आत्महत्या कर ली। स्वजन बाहर से दरवाजा खटखटाते रहे। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, तो परिजनों ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि मंजूषा का शव पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलते ही डीडी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम को जांच के लिए पहुंची।

    मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मृतका द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो बरामद कर लिया गया है, जिसकी फारेंसिक जांच कराई जाएगी। मामले में आगे की कार्रवाई वीडियो और परिजनों के बयान के आधार पर की जाएगी। मृतका के पिता ने थाने पहुंचकर अपनी बेटी की मौत के लिए पति और ससुर को जिम्मेदार ठहराया है और न्याय की मांग की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.