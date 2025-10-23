रायपुर में मामूली बात पर महिला ने फांसी लगाकर दी जान, पति और ससुर पर लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के डीडी नगर थाना क्षेत्र में घर में विवाद के बाद महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। 26 वर्षीय मंजूषा गोस्वामी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मृतका ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसमें उसने अपने पति और ससुर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा विवाद टीवी बंद करने और रिमोट छीनने को लेकर शुरू हुआ था।

जानकारी के अनुसार, मंजूषा गोस्वामी की शादी जनवरी 2025 में आशीष उर्फ पूर्वेंद्र पूरी गोस्वामी से हुई थी। शादी को अभी केवल 10 महीने ही हुए थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम घर में टीवी बंद करने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि पति ने कमरे में पहले महिला को थप्पड़ मारा इसके बाद दोनों नीचे के कमरे में आ गए। इस बीच विवाद के दौरान मंजूषा ने गुस्से में आकर पति को सास-ससुर के सामने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। हालांकि मंजूषा के जारी वीडियो में उसने पति को मारने से साफ तौर पर इनकार किया है।