Year Ender 2025: सुरक्षाबलों ने तोड़ी माओवाद की कमर, हिड़मा और बसवा राजू समेत 10 खूंखार कमांडरों का हुआ अंत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। साल 2025 भारतीय सुरक्षा इतिहास में माओवाद के विरुद्ध 'निर्णायक युद्ध' के वर्ष के रूप में दर्ज हो गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर अबूझमाड़ के घने जंगलों तक, सुरक्षाबलों ने इस साल वह कर दिखाया जो पिछले तीन दशकों में नहीं हुआ था। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले ही माओवादियों का किला ढहता नजर आ रहा है।

इस साल सुरक्षाबलों ने न केवल माओवादियों की संख्या कम की, बल्कि उनके 'ब्रेन ट्रस्ट' और टॉप कमांडरों का सफाया कर संगठन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आइए जानते हैं साल 2025 की उन 10 बड़ी मुठभेड़ों के बारे में, जिन्होंने लाल आतंक के अंत की पटकथा लिख दी:

1. माड़वी हिड़मा: आतंक के पर्याय का अंत (इनाम: ₹1.50 करोड़) 18 नवंबर 2025 को सुरक्षाबलों ने सबसे बड़ी सफलता तब हासिल की, जब खूंखार कमांडर माड़वी हिड़मा को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। सुकमा के पूवर्ती गांव का रहने वाला हिड़मा पिछले दो दशकों से सुरक्षाबलों पर हुए हर बड़े हमले का मास्टरमाइंड था। वह कोर कमेटी का सदस्य और गुरिल्ला वारफेयर का उस्ताद माना जाता था। 2. बसवा राजू उर्फ गगन्ना: इंजीनियर से महासचिव तक (इनाम: ₹1.50 करोड़) अबूझमाड़ के जंगलों में 21 मई 2025 को बसवा राजू मारा गया। बीटेक इंजीनियर रहा बसवा राजू माओवाद संगठन में 'पोलित ब्यूरो' का महासचिव था। वह न केवल हथियारों का विशेषज्ञ था, बल्कि माओवादी रणनीति बनाने में सबसे ऊपर था।