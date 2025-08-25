CG Crime News: एसटी ज्वेलर्स के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपयों की ठगी, भारी मुनाफे का झांसा देकर लगाया चूना, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: थाना बसंतपुर पुलिस ने एसटी ज्वेलर्स के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले मुख्य आरोपित हरिओम नगर निवासी सुरेंद्र सिंह (57) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित ने एक प्रार्थी से व्यापार में भारी मुनाफे का झांसा देकर करीब एक करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपये हड़प लिए थे।

वर्ष 2015 में प्रार्थी की पहचान संदीप सिंह राजपूत से मकाऊ में हुई थी। संदीप के जरिए उसका परिचय सुरेंद्र सिंह से हुआ। आरोपित ने स्वयं को एसटी ज्वेलर्स का मालिक बताते हुए प्रार्थी को व्यापार में शामिल करने की बात कही और हर महीने ढाई से तीन लाख रुपये मुनाफा देने का वादा किया।

आश्वासन पर भरोसा कर प्रार्थी ने अपने और अपनी मां के बैंक खातों से छह सितंबर 2021 से 30 अक्टूबर 2023 तक अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर कर दी। इस तरह आरोपी ने आरोपित ने साथियों के साथ मिलकर एक करोड़ 53 लाख रुपये से अधिक की ठगी को अंजाम दिया।

प्रार्थी की शिकायत पर थाना बसंतपुर में धारा 420, 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपित से करीब 30 लाख रुपये कीमत की सोने की फुल्ली भी जब्त की गई। आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने के बाद उसे जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया। पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है।