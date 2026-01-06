रायपुर में झारखंड के युवक की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक की पहचान शुभम राणा (उम्र लगभग 25 वर्ष), निवासी देवघर (झारखंड) के रूप में हुई है। शुभम रामा वर्ल्ड स्थित स्वर्णभूमि कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था और वहीं अन्य मजदूरों के साथ रह रहा था।
जानकारी के अनुसार, शुभम बीती रात करीब 11 बजे से अपने कमरे से गायब था। सुबह जब उसके साथी मजदूरों की नींद खुली तो उन्होंने आसपास तलाश की। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान के पास शुभम का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला, जिसे देखकर साथी घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।
घटना की खबर मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला पूरी तरह संदिग्ध बताया जा रहा है। शव पर चोट के निशान होने की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।
इधर, घटना की सूचना मिलते ही झारखंड से परिजन रायपुर पहुंचे। परिजनों ने शुभम की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था और इस तरह उसकी मौत स्वाभाविक नहीं लगती। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।
विधानसभा थाना पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और शुभम के साथ काम करने वाले साथियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
