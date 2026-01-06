रायपुर में झारखंड के युवक की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक की पहचान शुभम राणा (उम्र लगभग 25 वर्ष), निवासी देवघर (झारखंड) के रूप में हुई है। शुभम रामा वर्ल्ड स्थित स्वर्णभूमि कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था और वहीं अन्य मजदूरों के साथ रह रहा था।

क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला जानकारी के अनुसार, शुभम बीती रात करीब 11 बजे से अपने कमरे से गायब था। सुबह जब उसके साथी मजदूरों की नींद खुली तो उन्होंने आसपास तलाश की। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान के पास शुभम का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला, जिसे देखकर साथी घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।