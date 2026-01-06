मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    रायपुर में झारखंड के युवक की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

    राजधानी के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक की पहचान शुभम राणा (उम्र लगभग 25 वर्ष), निवासी देवघर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 12:31:49 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 12:31:49 PM (IST)
    रायपुर में झारखंड के युवक की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
    रायपुर में झारखंड के युवक की मौत

    HighLights

    1. रामा वर्ल्ड कॉलोनी में कारपेंटर का क्षत-विक्षत शव मिलने से फैली सनसनी
    2. पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज, साथियों और परिजनों से पूछताछ जारी
    3. शरीर पर चोट के निशान देख परिजनों ने हत्या की जताई आशंका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के रामा वर्ल्ड कॉलोनी में मंगलवार सुबह युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मृतक की पहचान शुभम राणा (उम्र लगभग 25 वर्ष), निवासी देवघर (झारखंड) के रूप में हुई है। शुभम रामा वर्ल्ड स्थित स्वर्णभूमि कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में कारपेंटरी का काम करता था और वहीं अन्य मजदूरों के साथ रह रहा था।

    क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला

    जानकारी के अनुसार, शुभम बीती रात करीब 11 बजे से अपने कमरे से गायब था। सुबह जब उसके साथी मजदूरों की नींद खुली तो उन्होंने आसपास तलाश की। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान के पास शुभम का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला, जिसे देखकर साथी घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी।


    प्रारंभिक जांच में मामला पूरी तरह संदिग्ध

    घटना की खबर मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला पूरी तरह संदिग्ध बताया जा रहा है। शव पर चोट के निशान होने की बात सामने आई है, हालांकि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है।

    शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं

    इधर, घटना की सूचना मिलते ही झारखंड से परिजन रायपुर पहुंचे। परिजनों ने शुभम की मौत को लेकर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शुभम का किसी से कोई विवाद नहीं था और इस तरह उसकी मौत स्वाभाविक नहीं लगती। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।

    विधानसभा थाना पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और शुभम के साथ काम करने वाले साथियों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- CG News: संगीता सिन्हा या छन्नी साहू कौन बनेगी नई महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष? जल्द होगी नियुक्ति

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.