मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: जादू-टोना के शक में युवक की हत्या, चाकू मारकर उतारा मौत के घाट

    रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में जादू-टोना के शक मे एक युवक की हत्या कर दी गई है। गांव के युवक ने मृतक पर जादू-टोना करने का शक जताया था, जिसे लेकर दोनों में विवाद था। विवाद इतना बढ़ा की आरोपी ने चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 11:42:21 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 12:03:42 PM (IST)
    CG Crime: जादू-टोना के शक में युवक की हत्या, चाकू मारकर उतारा मौत के घाट
    चाकू मारकर युवक की हत्या (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. जादू-टोने के शक में हत्या
    2. चाकू गोदकर युवक को मारा
    3. फरार आरोपी की तलाश जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र अंतर्गत छछानपैरी गांव में जादू-टोना के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार, श्याम कुमार ध्रुव नामक युवक पर गांव के ही संजय नेताम ने जादू-टोना करने का शक जताया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने चाकू से श्याम कुमार पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।


    गंभीर रूप से घायल श्याम कुमार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मुजगहन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आरोपी संजय नेताम मौके से फरार हो गया।

    यह भी पढ़ें- बिलासपुर गोलीकांड में कांग्रेस नेता अकबर खान गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दबोचा मुख्य आरोपी

    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वहीं, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी और मृतक के बीच पहले भी जादू-टोना को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.