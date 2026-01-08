रायपुर में युवक की चाकू गोदकर हत्या, आधी रात में खून से लथपथ मिली लाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फाफाडीह शराब भट्टी के पास युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान अमर लोहार (उम्र 29 वर्ष) के रूप में हुई है। अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी के अनुसार, आधी रात गश्त पर निकले पुलिस दल को शराब भट्टी के पास एक युवक की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। पुलिस ने तत्काल युवक को मेकाहारा (डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल) पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक के गाल, पेट और हाथ सहित शरीर के कई हिस्सों में चाकू के गहरे निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने विवाद या रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया होगा।

फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

परिजनों ने पुलिस से हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल अज्ञात हत्यारों की तलाश जारी है।