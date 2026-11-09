एमपी में नए साल में बदलेंगे कई जिलों के कलेक्टर! दिसंबर में मिलेगा प्रमोशन, प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार हो रही है। हाल ही में ग्यारह जिलों में नए कलेक्टरों की नियुक्ति के बाद अब राज्य शासन बड़े स्तर पर अफसरों की पदोन्नति और उसके बाद मैदानी पदस्थापनाओं की नई सूची जारी करने जा रहा है।

तय योजना के मुताबिक, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अधिकारियों के प्रमोशन आदेश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद जनवरी के पहले पखवाड़े में बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे। प्रमुख सचिव से लेकर उप सचिव स्तर तक होगा प्रमोशन सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रमोशन की इस कवायद में उप सचिव स्तर से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इनमें से कई अफसरों को अतिरिक्त सचिव, सचिव और प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।