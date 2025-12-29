रायपुर में पैसेंजर ट्रेन के कोच में युवक ने लगाई फांसी, जांच में जुटी रेलवे पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। टिटलागढ़-रायपुर पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। युवक पंखे के सहारे लटकता पाया गया।

पुलिस ने माना आत्महत्या जब यात्री ट्रेन में सवार हुए तो उन्होंने युवक की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना है। हालांकि अब तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है।