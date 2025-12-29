रायपुर में पैसेंजर ट्रेन के कोच में युवक ने लगाई फांसी, जांच में जुटी रेलवे पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। टिटलागढ़-रायपुर पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रविवार की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। युवक पंखे के सहारे लटकता पाया गया।
पुलिस ने माना आत्महत्या
जब यात्री ट्रेन में सवार हुए तो उन्होंने युवक की लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना है। हालांकि अब तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है।
पुलिस आसपास के यात्रियों और स्टेशन कर्मियों से पूछताछ कर रही है, ताकि मृतक की पहचान और घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। पुलिस के अनुसार, जिस वक्त युवक ने फांसी लगाई, उस समय ट्रेन पूरी तरह खाली थी।
रिपोर्ट के बाद कारण का खुलासा
शव को मर्चुरी भेज दिया गया है। घटना की सूचना संबंधित थानों को भी दे दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
