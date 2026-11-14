रायपुर की में सरेराह चाकूबाजी, बाइक चलाने का तरीका पूछने पर मारा चाकू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। चौरसिया कॉलोनी टिकरापारा में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ढंग से बाइक चलाने का बोलने पर बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में बाइक सवार शेख अयाज घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार यह घटना चौरसिया कॉलोनी मानसपुरम रोड पर हुई। बाइक सवार शेख अयाज को आरोपितों ने कमर समेत कई जगह पर चाकू से वार किए। वारदात के बाद बाइक सवार दोनों बदमाश चाकू मारकर फरार हो गए।

इलाके में दो दिन में दूसरी वारदात

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भी इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई थी। उक्त घटना के आरोपी भी फरार हैं। लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है।

टिकरापारा पुलिस कर रही जांच

पूरा मामला टिकरापारा थाना इलाके का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

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