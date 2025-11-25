मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG News: पुलिसकर्मियों के लिए जीरो कट बाल और क्लीन शेव अनिवार्य नहीं

    पुलिसकर्मियों के लिए जीरो कट बाल और क्लीन शेव रखना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। यह जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आरटीआई के जबाव में दिया गया है। पुलिसकर्मियों के लिए लंबे बाल या दाढ़ी रखना अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता है। अंग्रेजों के जमाने के अप्रचलित नियम आज भी चलाए जा रहे हैं।

    By Satish Pandey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 25 Nov 2025 09:57:33 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 25 Nov 2025 10:00:28 AM (IST)
    CG News: पुलिसकर्मियों के लिए जीरो कट बाल और क्लीन शेव अनिवार्य नहीं
    जीरो कट बाल और क्लीन शेव रखना अनिवार्य नियम नहीं है

    HighLights

    1. पीएचक्यू ने कहा, किसी भी अभिलेख में ऐसा आदेश दर्ज नहीं
    2. लंबे बाल या दाढ़ी रखने को लेकर आरटीआई में दी जानकारी
    3. पुलिस व्यवस्था पर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का प्रभाव

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्य पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बाल जीरो कट रखने और क्लीन शेव अनिवार्य होने को लेकर फैल रही चर्चाओं पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने आरटीआई के माध्यम से बताया है कि इस संबंध में न तो कोई प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है और न ही प्रशासन शाखा या उप शाखा के किसी अभिलेख में ऐसा कोई उल्लेख मौजूद है।

    इसका अर्थ है कि पुलिसकर्मियों के लिए लंबे बाल या दाढ़ी रखना अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता। यह जानकारी संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्जवल दीवान द्वारा लगाए गए आरटीआई आवेदन के जवाब में सामने आई है।


    जानकारी के अनुसार, दीवान ने 13 अक्टूबर को आवेदन लगाया था, जिस पर 12 नवंबर को एआईजी अंशुमान सिसोदिया ने जवाब दिया। दीवान ने बताया कि वर्ष 1861 से पुलिस व्यवस्था पर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का प्रभाव रहा है और कई पुराने, अप्रचलित नियम आज भी व्यवहार में लाए जा रहे हैं।

    दाढ़ी बढ़ाने पर किया जाता था दंडित

    उन्होंने आरोप लगाया कि कई पुलिसकर्मियों को केवल बाल जीरो कट न कराने या दाढ़ी बढ़ाने पर अनुशासनहीनता बताकर दंडित किया गया, जबकि संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में वास्तविक नियमों की जानकारी नहीं थी। दीवान का कहना है कि वर्तमान में कई स्थानों पर हर मंगलवार और शुक्रवार को बाल जीरो कट रखना अनिवार्य बताया जाता है, जिससे जवानों को अनावश्यक अपमान झेलना पड़ता है।

    यह भी पढ़ें- बिलासपुर में पानी के लिए मचा हाहाकार, शहर के 15 हजार से ज्यादा घरों में पेयजल की समस्या

    उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजों के जमाने की गुलामी जैसी प्रथाओं को समाप्त करने का समय आ गया है। पुलिसकर्मी अपने अधिकारों के प्रति लगातार जागरूक हो रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जब पुलिस विभाग में भी समानता और न्याय की भावना मजबूत होगी, जिससे सभी को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिल सकेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.