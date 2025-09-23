Accident: ट्रक पलटने से ड्राइवर रातभर स्टेरिंग में फंसा, ग्रामीणों ने गैस कटर की मदद से बचाई जान

नईदुनिया, राजनांदगांव: रायपुर से हैदराबाद लोहा लेकर जा रही ट्रक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में अंबागढ़ चौकी-महाराष्ट्र को जोड़ने वाले स्टेट हाइवे पर ओटेबांधा गांव के पास देर रात अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक मोहम्मद रसूल, निवासी हैदराबाद, रातभर स्टेरिंग में फंसा रहा।

ड्राइवर को झपकी लगने से अनियंत्रित हुआ प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक नंबर सीजी 04 H X 7579 सोमवार रात करीब एक बजे हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लगने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। हादसे के बाद चालक का पैर स्टेरिंग में बुरी तरह फंस गया और आधा शरीर ट्रक के बाहर लटक गया। ट्रक में लोहा भरा हुआ था, जिससे लोहे की छड़ें बाहर निकल आईं। गनीमत रही कि छड़ें चालक के शरीर से नहीं टकराईं, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी।