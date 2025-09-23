मेरी खबरें
    Accident: ट्रक पलटने से ड्राइवर रातभर स्टेरिंग में फंसा, ग्रामीणों ने गैस कटर की मदद से बचाई जान

    CG Accident: राजनांदगांव में रायपुर से हैदराबाद जा रहा एक ट्रक देर रात पलट गया, जिससे ड्राइवर रात भर स्टेरिंग में फंसा रहा। ड्राइवर को झपकी आने से हुई इस दुर्घटना के बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 03:23:41 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 03:23:41 PM (IST)
    1. ट्रक पलटने से ड्राइवर स्टेरिंग में फंसा।
    2. रातभर के बाद सुबह ग्रामीणों ने बचाया।
    3. गैस कटर से ट्रक काटकर ड्राइवर को निकाला।

    नईदुनिया, राजनांदगांव: रायपुर से हैदराबाद लोहा लेकर जा रही ट्रक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में अंबागढ़ चौकी-महाराष्ट्र को जोड़ने वाले स्टेट हाइवे पर ओटेबांधा गांव के पास देर रात अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक मोहम्मद रसूल, निवासी हैदराबाद, रातभर स्टेरिंग में फंसा रहा।

    ड्राइवर को झपकी लगने से अनियंत्रित हुआ

    प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक नंबर सीजी 04 H X 7579 सोमवार रात करीब एक बजे हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लगने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। हादसे के बाद चालक का पैर स्टेरिंग में बुरी तरह फंस गया और आधा शरीर ट्रक के बाहर लटक गया। ट्रक में लोहा भरा हुआ था, जिससे लोहे की छड़ें बाहर निकल आईं। गनीमत रही कि छड़ें चालक के शरीर से नहीं टकराईं, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी।

    पुलिस और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू

    सूचना मिलते ही चिल्हाटी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू किया गया। करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद सुबह सात बजे चालक को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान अंबागढ़ चौकी से गैस कटर मंगाकर ट्रक की बॉडी के कुछ हिस्से को काटना पड़ा। घायल चालक को तत्काल अंबागढ़ चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

