राजनांदगांव में डीजल बताकर बेस ऑयल बेचा, 64 करोड़ का लेनदेन, मालिक पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। डीजल के नाम पर बेस ऑयल बेचने वाले फेन्नी इंटरप्राइजेस के मालिक गुजरात निवासी लालू भाई भुवानी के खिलाफ चिचोला पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि 24 जुलाई को जीएसटी के अधिकारियों ने चिचोचा स्थित फेन्नी इंटरप्राइजेस नाम की फर्म में छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 64 करोड़ का लेनदेन सामने आया था।

फर्म गुजरात से बेस ऑयल मंगाकर ट्रक चालकों को डीजल बताकर बेचता था। पेट्रॉलियम कंपनी का डीजल 95 रुपये प्रति लीटर है। जबकि फर्म 70 रुपये प्रति लीटर में बेच रहा था। बेस आयल पर स्टेट जीएसटी नौ प्रतिशत लगता है। जबकि डीजल पर 23 प्रतिशत वैट लगता है।