सार्थक ऐप का दुरुपयोग... हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब डॉक्टर, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही चरम पर है। स्टाफ के साथ डॉक्टर मनमर्जी से ड्यूटी पर आते हैं और सार्थक एप से हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। यह खुलासा तब हुआ जब बुधवार सुबह 11 बजे कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव अचानक जिला अस्पताल पहुंच गए। कलेक्टर को ड्यूटी से अधिकांश बांड पर आए डॉक्टर गायब मिले, जबकि महिला और पुरुष ओपीडी, आईवार्ड, आइसीयू सहित इमरजेंसी में 21 डॉक्टर सेवाएं देते मिले।

कलेक्टर ने लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन डा. आरएन राजौरिया को निर्देश दिए हैं। अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी बढ़ी हुई है। मरीजों को इलाज के लिए पलंग तक नहीं मिल रहे हैं। कलेक्टर ने जब वार्डों का निरीक्षण किया तो एक-एक पलंग पर मरीज के साथ दो से तीन अटेंडर बैठे मिले। कलेक्टर ने सभी को बाहर निकलवाया।