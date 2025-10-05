मधुमक्खियों के झुंड ने खेत में काम कर रहे लोगों पर किया हमला, 2 की मौत 6 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। शहर के बजरंगपुर नवागांव वार्ड में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब खेत में काम कर रहे ग्रामीणों पर मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि पांच महिलाएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है।

घटना रविवार सुबह करीब नौ बजे की है। बजरंगपुर नवागांव वार्ड निवासी सुशीला देवांगन, पार्वती साहू, माया डोंगरे, सुनीता यादव और सुमित्रा साहू रोज की तरह खेत में काम करने गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब महिलाएं खेत में टिफिन निकालकर नाश्ता कर रही थी, तभी पास ही मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते से निकला एक बड़ा झुंड अचानक उनके ऊपर टूट पड़ा। हमला इतना अचानक और तीव्र था कि महिलाएं संभल भी नहीं सकी।