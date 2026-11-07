अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका, राजनांदगांव में अग्निवीर योजना के बदलावों का स्वागत

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। भाजपा जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने अग्निवीर योजना में किए गए बदलावों का स्वागत करते हुए इसे युवाओं के भविष्य और देश की सैन्य क्षमता मजबूत करने वाला निर्णय बताया है।

अग्निवीरों को मिलेगा अतिरिक्त सेवा और बेहतर सुविधाओं का लाभ

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चार वर्ष की प्रारंभिक सेवा के बाद अग्निवीरों को दो वर्ष अतिरिक्त सेवा का अवसर देने का निर्णय लिया है। पहले से निर्धारित 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित सेना में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष अग्निवीरों को अतिरिक्त सेवा के बाद अपनी योग्यता और निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलेगा। इस अवधि में बेहतर वेतन और सेवा निधि संबंधी सुविधाएं भी मिलेंगी।