नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। भाजपा नेता और सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्‍यक्ष भरत वर्मा विवादों से घिर गए हैं। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर राजनांदगांव-मानपुर सड़क कार्य में संलग्‍न ठेकेदार के कर्मियों को धमकाते हुए उनका विडियो प्रसारित हुआ है। इसमें वे अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए ठेकेदार के कर्मचारियों से बदसलूकी करते दिख रहे हैं।

कर्मियों ने मामले की शिकात एसपी अंकिता शर्मा से की है। दावा किया है साईट पर नेता ने कर्मचारी से मारपीट भी की। आरोप लगाए गए हैं कि वे मेसर्स कन्‍हैया लाल अग्रवाल की फर्म के एमडी नवीन अग्रवाल से 50 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा प्रदेश स्‍तर पर जारी है।