नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। वन सुरक्षा पखवाड़े के तहत बरगी वन परिक्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 20 एकड़ वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

वन विभाग की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति रही। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि, 12 से 24 नवंबर तक जबलपुर वनमंडल में वन सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य वन संरक्षक मस्तराम बघेल, वनमंडल अधिकारी पुनीत सोनकर और उपवनमंडल अधिकारी आकाश साहू के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में बरगी वन परिक्षेत्र की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।