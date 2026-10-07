विक्रम बाजपेयी, नईदुनिया राजनांदगांव। डोंगरगढ़ स्थित मां बम्‍लेश्‍वरी देवी के पीठ में नवरात्र के पहले दिन डेढ़ क्विंटल वजनी पीतल की शेर की प्रतिमा स्‍थापित की जाएगी। यह शेर अब माता के दरबार की भव्‍यता बढ़ाएगा। इसकी लागत लगभग 15 लाख रुपये है। नासिक के श्रद्धालु नंदेश मुरलीधर येंडे ने इसे इंदुमति येंडे की स्‍मृति में ट्रस्‍ट को दान किया है।

यह शेर लगभग चार फीट ऊंचा अर्ध्‍द मुद्रा में है। इसे पहाड़ की तलहटी पर स्थित मां बम्‍लेश्‍वरी देवी मंदिर के गर्भगृह के सामने स्‍थापित किये जाने की तैयारी है। क्‍वांर नवरात्र के पहले दिन, 11 अक्‍टूबर से श्रद्धालुओं इसके दर्शन होंगे। प्रतिमा डोंगरगढ़ लाई जा चुकी है।

पहाड़ स्थित मंदिर में ध्‍वजा दंड बनाने की तैयारी अब तक पहाड़ स्थित बड़ी बम्‍लेश्‍वरी देवी और नीचे स्थित छोटी बम्‍लेश्‍वरी देवी के मंदिर में 10 से 12 किलो सोना सजावट में उपयोग किया जा चुका है। इस वर्ष भी नीचे मंदिर की तर्ज पर पहाड़ स्थित मंदिर में ध्‍वजा दंड बनाने की तैयारी है, जिसमें स्‍वर्ण पत्‍तर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्व में स्‍थापित कलश में भी सोने की कारिगरी फिर से की जाएगी। दोनों में लगभग 2100 ग्राम सोने की आवश्‍यकता होगी। 400 ग्राम सोने का मुकुट मातारानी के श्रृंगार का अभिन्‍न हिस्‍सा छोटी मां बम्‍लेश्‍वरी मंदिर में कई वर्ष पहले ही गर्भगृह, कलश और ध्‍वजादंड में सोने का उपयोग किया जा चुका था। वर्ष 2023 में ऊपर मंदिर में भी ढाई से तीन किलो सोने से गर्भगृह सजाया गया। अप्रैल 2024 में चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु द्वारा गुप्‍त दान किया गया 400 ग्राम सोने का मुकुट मातारानी के श्रृंगार का अभिन्‍न हिस्‍सा है।