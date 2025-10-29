मेरी खबरें
    डीएमएफ घोटाला: ACB -EOW की बड़ी कार्रवाई, सप्लायरों के खिलाफ जांच, पांच ठिकानों पर दबिश

    CG DMF Scam: राजनांदगांव में बुधवार सुबह एसीबी-ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। चार टीमों ने एक साथ शहर के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। 10 वाहनों के काफिले के साथ पहुंची टीमों ने पांच प्रमुख व्यापारियों के घरों में छानबीन की। यह कार्रवाई सुबह 5:30 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 06:17:49 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 07:25:23 PM (IST)
    डीएमएफ घोटाला: ACB -EOW की बड़ी कार्रवाई, सप्लायरों के खिलाफ जांच, पांच ठिकानों पर दबिश
    राजनांदगांव में 10 वाहनों के काफिले के साथ एसीबी की दबिश।

    1. एसीबी-ईओडब्ल्यू की चार टीमों की छापेमारी।
    2. बैंक स्टेटमेंट और जीएसटी रिकॉर्ड खंगाले गए।
    3. डीएमएफ घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: एसीबी-ईओडब्ल्यू की चार टीमों ने बुधवार सुबह राजनांदगांव शहर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 10 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे अधिकारियों ने पांच व्यापारियों के घरों की तलाशी ली। यह कार्रवाई लगभग 12 घंटे चली।

    सुबह साढ़े पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम पांच बजे तक जारी रही। टीम ने भारत माता चौक स्थित राधाकृष्ण एजेंसी के संचालक संतोष अग्रवाल, सत्यम विहार के यश नाहटा, कामठी लाइन स्थित ललित भंसाली, रामाधीन मार्ग निवासी सुशील छाबड़ा के अलावा भरकापारा निवासी विनोद राठी के घर की तलाशी ली। राठी के घर टीम वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामलों की जांच के लिए पहुंची थी।


    डिजिटल और वित्तीय दस्तावेजों की जांच जारी

    जिन प्रभावशाली व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई, वे बड़े सप्लायर बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई DMF घोटाले से जुड़ी है। जांच के दौरान टीम ने डिजिटल साक्ष्य, बैंक स्टेटमेंट, चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज़ और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। इसके अलावा संबंधित फर्मों को मिले सप्लाई ठेके, बिल-वाउचर और जीएसटी संबंधी जानकारी भी ली जा रही है।

    एसीबी अधिकारी पहले से गिरफ्तार अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी सप्लायरों के संपर्क और लेन-देन की जानकारी जुटा रहे हैं। पूरी कार्रवाई को डीएमएफ घोटाले की कड़ी जांच का हिस्सा माना जा रहा है।

