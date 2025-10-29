डीएमएफ घोटाला: ACB -EOW की बड़ी कार्रवाई, सप्लायरों के खिलाफ जांच, पांच ठिकानों पर दबिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: एसीबी-ईओडब्ल्यू की चार टीमों ने बुधवार सुबह राजनांदगांव शहर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। करीब 10 वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे अधिकारियों ने पांच व्यापारियों के घरों की तलाशी ली। यह कार्रवाई लगभग 12 घंटे चली।

सुबह साढ़े पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम पांच बजे तक जारी रही। टीम ने भारत माता चौक स्थित राधाकृष्ण एजेंसी के संचालक संतोष अग्रवाल, सत्यम विहार के यश नाहटा, कामठी लाइन स्थित ललित भंसाली, रामाधीन मार्ग निवासी सुशील छाबड़ा के अलावा भरकापारा निवासी विनोद राठी के घर की तलाशी ली। राठी के घर टीम वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामलों की जांच के लिए पहुंची थी।