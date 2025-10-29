मेरी खबरें
    Weather Forecast: MP में बदला मौसम, चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का CG सहित कई राज्यों में असर, इस दिन से बढ़ेगी ठंड

    Weather Uodate: देश की राजधानी दिल्ली सहित MP-CG और कई राज्यों में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ गई है। लोगों ने गरम कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैंI IMD ने बारिश की एडवाइजरी दी है। चक्रवाती तूफान “मोंथा” (Cyclone Montha) का असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है और अरब सागर से उठे दो सिस्टम मध्यप्रदे में अगले चार दिन भारी बारिश व तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 04:08:03 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 04:08:03 PM (IST)
    Weather Update: चक्रवाती तूफान मोंथा का असर सुबह-शाम बढ़ रही ठंड।

    HighLights

    1. दिल्ली-NCR में सुबह-शाम ठंडी, 1 नवंबर से ठंड बढ़ेगी।
    2. छत्तीसगढ़ में 50-60 किमी/घंटा तेज हवाओं की संभावना।
    3. MP के कई जिलों में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट।

    डिजिटल डेस्क: राजधानी दिल्ली के साथ देश के कई राज्यों में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ गया है और लोग अपने गर्म कपड़े निकालकर पहन रहे हैं। मौसम विभाग (IMD Rail Alert) ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। साथ ही गंभीर चक्रवाती तूफान “मोंथा” का असर (Cyclone Montha) छत्तीसगढ़ में स्पष्ट दिखने लगा है। अरब सागर में बने दो सक्रिय मौसमीय सिस्टम मध्यप्रदेश (MP Weather Update) की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते MP, CG, राजस्थान, महाराष्ट्र, UP और बिहार के कई हिस्सों में अगले चार दिनों तक बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है।

    राजधानी में सुबह-शाम ठंड

    दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली-एनसीआर के दो-पहिया चालक जैकेट और दस्ताने पहनकर सड़कों पर निकल रहे हैं। नागरिकों में यह भी चिंता है कि मौसम विभाग की हल्की बारिश की एडवाइजरी के बाद तापमान और अधिक गिर सकता है।


    naidunia_image

    IMD का छत्तीसगढ़ में अलर्ट (CG Weather Report)

    मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार गंभीर चक्रवाती तूफान “मोंथा” का असर अब छत्तीसगढ़ में साफ दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा यह चक्रवात अब आंध्र प्रदेश तट के निकट है, और इसके चलते मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के भीतर भारी से अति-भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

    MP में तीन सिस्टम सक्रिय (MP Weather Forecast)

    मध्यप्रदेश में स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में तीन सिस्टम सक्रिय बताए गए हैं, जिनके असर से श्योपुर, मुरैना सहित लगभग 11 जिलों में तेज बारिश दर्ज हुई। मंगलवार को ग्वालियर, रतलाम, धार, बैतूल, श्योपुर, रीवा और उमरिया जिलों में बरसात हुई; रतलाम में 3 इंच से अधिक पानी गिरा जबकि ग्वालियर में लगभग 2.5 इंच बारिश दर्ज हुई। अरब सागर में बने दो सक्रिय सिस्टम और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले चार दिनों तक मध्यप्रदेश में आंधी, बिजली और तेज बारिश का सिलसिला चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने 29 व 30 अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी एमपी के 18 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।

    naidunia_image

    नवंबर से और बढ़ जाएगी ठंड

    दिल्ली-एनसीआर के लिए अग्रिम पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दिन सुबह हल्की धुंध के साथ आसमान सामान्यतः साफ रहेगा और दोपहर में आंशिक बादल छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। हवाओं की रफ्तार सुबह लगभग 5 किमी/घंटा रहेगी जो दोपहर में बढ़कर 10 किमी/घंटा तक जा सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि दिल्ली में 1 नवंबर से ठंड और बढ़ सकती है और मोंथा के प्रभाव से अचानक तापमान में गिरावट भी आ सकती है।

    राजस्थान के लिए IMD का अपडेट

    राजस्थान में पिछले 24 घंटों में दक्षिणी व पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी व अति-भारी बारिश देखी गई। IMD के मुताबिक 29 अक्टूबर के बाद भारी बरसात की गतिविधियों में कमी आएगी, परंतु दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों में अगले 4-5 दिन हल्की से मध्यम बारिश बनी रह सकती है।

    UP के मौसम का हाल

    उत्तर प्रदेश में सुबह-शाम हल्की धुंध के साथ शुष्क मौसम का दौर रहेगा, जबकि पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ कुछ हल्की बारिश की संभावना है। बिहार में अगले 48 घंटों में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं दिखाई दे रहा; हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश संभव है।

    महाराष्ट्र, सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ हिस्सों में भी अगले दिनों गरज व तेज बारिश की चेतावनी जारी की गयी है। आरामदेह वातावरण के लिए सावधानी जरूरी है। तेज हवाओं, बढ़ी हुई वर्षा और अचानक तापमान गिरने पर सड़क व कृषि प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए मौसम विभाग की जारी चेतावनियों पर नजर रखना जरूरी है।

