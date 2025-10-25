मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्‍तीसगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर संघ का अनिश्‍चितकालीन हड़ताल, रविवार ने नहीं चलेंगी यात्री बस और दूसरी गाड़ियां

    छत्‍तीसगढ़ में ड्राइवर संघ अपनी मांगों को लेकर शनिवार के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सार्वजनिक गाड़ियों और सामान ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों ने सरकार के सामने 9 सूत्रीय मांगे रखी हैं। वहीं बस ड्राइवरों को भी समझाइश दी गई है। रविवार से बस चालक भी गाड़ी नहीं चलाएंगे।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 04:25:55 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 04:26:33 PM (IST)
    छत्‍तीसगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर संघ का अनिश्‍चितकालीन हड़ताल, रविवार ने नहीं चलेंगी यात्री बस और दूसरी गाड़ियां
    ड्राइवर संघ का अनिश्‍चितकालीन हड़ताल

    HighLights

    1. ड्राइवर संघ अनिश्‍चितकालीन हड़ताल पर
    2. ड्राइवर गाडियों को रोककर जुटा रहे समर्थन
    3. बस चालकों को एसोसिएशन ने दी समझाईश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: छत्‍तीसगढ़ में ड्राइवर संघ 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्‍चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। इसके चलते व्‍यवसासिक वाहन सड़कों पर खड़े हो गए हैं। ट्रकें जहां मौजूद हैं, वहीं छोड़ दिए गए हैं।

    बता दें कि राजनांदगांव से खैरागढ़ रुट पर यात्री बसें बंद हैं। जबकि राजनांदगांव से मोहला-मानपुर की ओर बसों का परिवहन जारी रहा। अधिकतर व्‍यवसायिक वाहनों के पहिए थम गए हैं। इसके चलते ट्रांसपोर्टर्स की चिंता बढ़ गई है। इस हड़ताल का बड़ा असर माल ढुलाई में पड़ रहा है।

    naidunia_image

    जिला ड्राइवर महासंघ के सचिव जय वैष्‍णव ने बताया कि शनिवार को हड़ताल का पहला दिन है। कई चालकों को इसकी जानकारी नहीं थी इसलिए वे वाहन लेकर निकल गए। उन्‍हें समझाइश देकर हड़ताल का समर्थन करने क‍हा गया है। रविवार से यात्री बसें, एफसीआई गोदामों सहित अन्‍य परिवहन कार्यों में जुटे चालक भी स्‍टेयरिंग छोड़ देंगे।


    इन मांगों को लेकर आंदोलन

    • छत्‍तीसगढ़ में शराबबंदी लागू हो

    • ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए

    • चालकों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन हो

    • दुर्घटना में मृत्‍यु होने पर परिवार को 20 लाख का मुआवजा

    • दुर्घटना में विकलांग होने पर 10 लाख का मुआवजा

    • एक सितंबर को चालक दिवस घोषित किया जाए

    • चालकों के बच्‍चों को निजी स्‍कूलों में 10 प्रतिशत आरक्षण

    • चालकों के परिवार के लिए हेल्‍थ कार्ड जारी किया जाए

    • राज्‍य में 55 वर्ष से अधिक होने पर चालकों को पेंशन दी जाए

    गौरतलब है कि छत्‍तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने नौ सूत्रीय मांगों को लेकर स्‍टेयरिंग छोड़ने का आंदोलन छेड़ा है। संघ की मांग है कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए और ड्राइवर आयोग का गठन हो। इसके अलावा उन्‍होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की भी मांग रखी है।

    यह भी पढ़ें- रायपुर में वक्फ बोर्ड ने 3 परिवारों को भेजा नोटिस, जमीन को बताया अपनी संपत्ति, दूसरे पक्ष के पास रजिस्ट्री के दस्तावेज मौजूद

    राजनांदगांव जिला मुख्‍यालय के करीब फरहद चौक पर ड्राइवर संघ हड़ताल कर रहा है। इसके अलावा पाटेकोहरा चेक पोस्‍ट के पहले भी वाहनों को रोककर उनसे समर्थन के लिए कहा जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशासन और ट्रासंपोर्टर्स चालकों पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन चालकों को अपने हित के लिए इस आंदोलन के साथ खड़ा होना होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.