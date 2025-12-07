हाकफोर्स और माओवादियों की बीच मुठभेड़, डरकर भागे नक्सली; विस्फोटक बरामद

नईदुनिया न्‍यूज, राजनांदगांव। एमएमसी जोन के माओवादियों के सरेंडर की अपील के बीच छत्‍तीसगढ़ - मध्‍यप्रदेश की सीमा पर फिर एक बार हाकफोर्स और माओवादियों का आमना-सामना हुआ है। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान शनिवार की दोपहर एमपी की फोर्स और माओवादियों के बीच एक्‍सचेंज आफ फायर हुआ। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन माओवादियों को अपना सारा सामान छोड़कर भागना पड़ा। बालाघाट एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है।

यह मुठभेड़ सरहदी क्षेत्र में मातघाट के पास हुई है, जो कि मध्‍यप्रदेश की सीमा में आता है। यह क्षेत्र खैरागढ़-गंडई-छुईखदान जिले से लगा हुआ है। बीते 19 नवंबर को भी इसके ही करीब माओवादियों से मुठभेड़ में हाकफोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा का बलिदान हुआ था।

माओवादी यहां डेरा डाले हुए थे। फोर्स को आगे बढ़ता देख फायरिंग की आड़े लेकर वे डेरा छोड़ भाग खड़े हुए। फोर्स ने मौके से माओवादियों के रोजमर्रा के सामान, साहित्‍य, दवाईयां और अन्‍य वस्‍तुएं बरामद की है। दूसरी ओर छत्‍तीसगढ़ की ओर से किसी तरह का ऑपरेशन शुरु किए जाने की पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है। एसपी ने दी मुठभेड़ की जानकारी बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्‍य मिश्रा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। एसपी के अनुसार दोपहर करीब 12.30 बजे माताघाट इलाके में यह मुठभेड़ हुई, जो बालाघाट सीमा के भीतर आता है। माओवादियों की संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी। फायरिंग रुकने के बाद माओवादी अपना डेरा छोड़कर भाग निकले। मौके से सुरक्षाबलों ने बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री, विस्फोटक, वायर, मेडिकल किट और अन्य सामान बरामद किया।