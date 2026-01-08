मेरी खबरें
    राजनांदगांव के चिचोला में नकली यूरिया का भंडाफोड़, रेस्टोरेंट से तीन हजार लीटर जब्त

    By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 09:30:44 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 09:31:19 PM (IST)
    राजनांदगांव के चिचोला में नकली यूरिया का भंडाफोड़।

    1. ब्रांडेड कंपनियों के लेबल लगाकर की जा रही थी यह बिक्री।
    2. रेड के दौरान संचालक फरार, कर्मचारियों से पूछताछ जारी।
    3. रेस्टोरेंट का संचालक फरार हो गया, जिसकी अब तलाश है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। चिचोला क्षेत्र में नकली यूरिया के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। जुम्मन रेस्टोरेंट से पुलिस और कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में करीब तीन हजार लीटर नकली यूरिया जब्त किया गया है।

    यह यूरिया ट्रकों में उपयोग के लिए ब्रांडेड कंपनियों के नाम और लेबल लगाकर बेचा जा रहा था। पुलिस के अनुसार रेस्टोरेंट परिसर से 147 बाल्टियों में भरा नकली यूरिया बरामद किया गया।

    जांच में सामने आया कि जब्त किए गए यूरिया पर टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और महिंद्रा जैसी नामी कंपनियों के स्टीकर लगाए गए थे, ताकि इसे असली बताकर बाजार में खपाया जा सके।

    नकली यूरिया की बिक्री की सूचना मिलने पर संबंधित कंपनी के अधिकारियों की टीम चिचोला पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई।

    कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट का संचालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहे कुछ कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।

    ब्‍लैक मार्केट का कारिडोर है ये हाईवे

    • एनएच 53 में महाराष्‍ट्र से लगी छत्‍तीसगढ़ की सरहद से लेकर तुमड़ीबोड़ तक का इलाका ब्‍लैक मार्केट कारिडोर बन चुका है।

    • नकली यूरिया की बड़ी खेप पकड़ जाने से करीब पांच माह पहले जीएसटी की टीम ने एक ढाबे से हजारों लीटर बेस आयल बरामद किया था।

    • यहां फेन्नी इंटरप्राइजेज गुजरात के कारोबारी द्वारा इसे डीजल बताकर खपाया जा रहा था।

    • जीएसटी की टीम ने तब 64 करोड़ रुपये का लेन-देन पकड़ा था।

    • इसी तरह इस इलाके में अवैध तरीके से ढाबों में बायोडीजल की बिक्री की खबरें भी सामने आती रहती हैं।


