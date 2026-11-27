नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव : बिल्डिंग मटेरियल देने के नाम पर 1.60 लाख रुपये लेने के बाद दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते का चेक थमाने वाले सप्लायर को अपीलीय न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। चेक पर किए गए हस्ताक्षर भी खाताधारक के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे। न्यायालय ने आरोपित पर 1.60 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही परिवादी को इतनी ही राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।

प्रकरण के अनुसार, परिवादी विजेंद्र जैन व बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर दीपक वर्मा के बीच व्‍यवसायिक संबंध थे। दीपक ने फोन कर बताया कि ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सीमेंट और सरिया की दरें बढ़ने वाली हैं। उसने पहले से सामान खरीदने के नाम पर रुपये जमा कराने को कहा। उसकी बातों में आकर विजेंद्र जैन ने 23 सितंबर को एक लाख और 24 सितंबर 2021 को 60 हजार रुपये फोन-पे के माध्यम से उसके खाते में जमा किए।