राजनांदगांव के हजारों लोगों को खरीदना पड़ सकता है महंगा सिलिंडर, बचने के लिए तुरंत करें ये काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। गैस सिलिंडर के ग्राहकों के लिए केवाइसी की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त होने के बाद भी जिले में लगभग 14 हजार उपभोक्ता शेष हैं। हालांकि अब भी उपभोक्ताओं के पास घर बैठे केवाइसी पूरी करने के साथ ही कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) और एजेंसियों में जाकर प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के पास दूसरा विकल्प महंगे एलपीजी सिलिंडरों का है।

महंगे सिलिंडर का विकल्प और दोहरे कनेक्शन की चुनौती गैस एजेंसी के संचालकों के मुताबिक जिन ग्राहकों की केवाइसी नहीं हुई है अब उनके पास 780 रुपये में पांच किलो और 1700 रुपये में 10 किलो वाला सिलिंडर लेने का ही विकल्प रहेगा। दूसरी ओर एक अक्टूबर से त्योहारी सीजन के बीच कमर्शियल सिलिंडरों के दाम में भी 70 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि, जिले में एलपीजी गैस की 15 एजेंसियां हैं। जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई है उन बचे हुए मामलों में जानकारी आ रही है कि कई परिवार एक ही नाम से अलग-अलग जगहों पर दोहरे कनेक्शन वाले हैं, जो केवाइसी से दूर हैं।