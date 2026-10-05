MP का एक ऐसा गांव, जहां 80% घरों की कमान दामादों के हाथ... दुल्हन नहीं, दूल्हा छोड़ता है अपना घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। ​भारतीय समाज में सदियों से यह रीति रही है कि शादी के बाद बेटियां अपना मायका छोड़कर ससुराल की देहरी लांघती हैं। लेकिन विदिशा जिले का एक छोटा सा गांव इस सामाजिक परिपाटी को बड़े ही सलीके से पलट रहा है। सिरोंज जनपद मुख्यालय से करीब आठ किलोमीटर की दूरी पर बसा भटौली गांव आज पूरे अंचल में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है।

करीब 650 की आबादी और 100 परिवारों वाले इस गांव में परंपराएं मायके और ससुराल के फर्क को मिटाती नजर आती हैं। यहां लगभग 80 फीसदी घरों की पूरी बागडोर दामादों के हाथों में है। सबसे खास बात यह है कि यह किसी मजबूरी या हाल-फिलहाल का बदलाव नहीं है, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा एक ऐसा सामाजिक ताना-बाना है, जिसे हर वर्ग ने बेहद आदर के साथ अपनाया है।