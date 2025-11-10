मेरी खबरें
    CG Crime: ‘चोरनी’ कहने पर आहत नाबालिग ने दो मासूमों को कुएं में धकेला, भाई-बहन के शव बरामद

    CG Crime: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम झूरानदी में दो मासूम बच्चों की मौत से गांव में मातम छा गया। रविवार को चार वर्षीय करण वर्मा और दो वर्षीय राधिका उर्फ वैशाली वर्मा के शव ओमकार वर्मा के बाड़ी स्थित कुएं से बरामद हुए। जांच में पता चला कि इन दोनों को गांव की ही एक नाबालिग बालिका ने कुएं में धकेला था।

    By Rohit Dewangan
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 02:26:15 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 02:26:15 PM (IST)
    CG Crime: चोर कहने पर नाबालिग बालिका ने भाई-बहन को कुंए में दिया धक्का, मौत। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. दो मासूमों की कुएं में धकेलकर हत्या।
    2. 12 घंटे में पुलिस ने सुलझाया मामला।
    3. बाड़ी के कुएं से बरामद हुए दोनों शव।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खैरागढ़: छुईखदान थाना क्षेत्र के ग्राम झूरानदी में दो मासूम बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने गांव की एक नाबालिग बालिका को गिरफ्तार किया है। रविवार को सगे भाई-बहन, चार वर्षीय करण वर्मा और दो वर्षीय राधिका उर्फ वैशाली वर्मा के शव गांव के ओमकार वर्मा के बाड़ी स्थित कुएं से बरामद हुए थे।

    मृतक बच्चों के पिता गजानंद वर्मा ने थाना छुईखदान में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दोनों बच्चे अचानक घर से लापता हो गए। पूरे गांव में खोजबीन के बाद ग्रामीण कमलेश्वर वर्मा और समलीया वर्मा ने सूचना दी कि कुएं में एक बच्चा दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शव कुएं से निकाले गए।


    प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई कि दोनों की हत्या की गई है। पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू की और गांव वालों से पूछताछ के दौरान एक नाबालिग बालिका पर शक गहराया। पूछताछ में बालिका ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसका रिश्ते का भाई उसे अक्सर ‘चोरनी-चोरनी’ कहकर चिढ़ाता था। इसी बात से आहत होकर उसने गुस्से में आकर दोनों भाई-बहन को कुएं में धकेल दिया।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में जांच टीम गठित की गई और महज 12 घंटे में जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने विधि से संघर्षरत बालिका को गिरफ्तार कर किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। यह दर्दनाक घटना न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को हिला गई है।

