    डोंगरगढ़ नवरात्र मेले में तैनात पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला, Video Viral

    डोंगरगढ़ में नवरात्र मेले के दौरान तैनात पुलिसकर्मी पर एक युवक ने अचानक से डंडे से हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं आस-पास लोगों की भीड़ लग गई। पुलिसकर्मियों ने मिलकर युवक को पकड़ा, तो यह सामने आया कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है।

    By Rohit Dewangan
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 04:15:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 04:22:28 PM (IST)
    पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: नवरात्र पर्व के दौरान डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के पास सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी पर एक युवक ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। यह घटना चंद्रगिरि चौक की है, जहां हमला होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। घायल पुलिस जवान को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई गई है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त युवक पहले गुरुद्वारा पार्किंग में विवाद कर रहा था। पार्किंग कर्मियों द्वारा समझाने पर भी वह नहीं माना और उनके साथ हाथापाई की कोशिश की। इसके बाद पार्किंग स्टाफ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को पेट्रोलिंग वाहन से थाने भिजवा दिया।

    हालांकि कुछ समय बाद युवक दोबारा मौके पर लौट आया और अचानक ड्यूटी में लगे जवान पर डंडे से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों और अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से आरोपी युवक को काबू में किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    मानसिक रूप से विक्षिप्त

    थाना प्रभारी उपेंद्र शाह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है। उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं घायल पुलिस जवान का उपचार करा दिया गया है और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है।

    डोंगरगढ़ नवरात्र मेला क्षेत्र में प्रतिदिन भारी भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

