डोंगरगढ़ नवरात्र मेले में तैनात पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला, Video Viral

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: नवरात्र पर्व के दौरान डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के पास सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी पर एक युवक ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। यह घटना चंद्रगिरि चौक की है, जहां हमला होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। घायल पुलिस जवान को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई गई है।

नवरात्र पर्व के दौरान डोंगरगढ़ में स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर के पास सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी पर एक युवक ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। pic.twitter.com/nhXOre8GsR — Roman Tiwari (@romantiwari5) September 25, 2025 प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त युवक पहले गुरुद्वारा पार्किंग में विवाद कर रहा था। पार्किंग कर्मियों द्वारा समझाने पर भी वह नहीं माना और उनके साथ हाथापाई की कोशिश की। इसके बाद पार्किंग स्टाफ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को पेट्रोलिंग वाहन से थाने भिजवा दिया।