खैरागढ़ में मिठाई की दुकानों पर छापा, फ्रीजर मिला बंद, मिठाई खराब होने की आशंका; 5 किलो जलेबी नष्ट करवाई

नईदुनिया न्यूज, खैरागढ़। दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही उनकी गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। नवागांव चंडी मंदिर क्षेत्र स्थित मेसर्स साहू होटल में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं।
फ्रीजर बंद मिलने और उसमें रखी मिठाइयों के खराब होने की आशंका पर विभागीय टीम ने पांच किलो जलेबी नष्ट कराई। वहीं, मिनी पेड़ा और बालूशाही के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। आवश्यक सुधार होने तक होटल को बंद करा दिया गया है। कार्रवाई के बाद मिठाई कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान होटल में साफ-सफाई की कमी, खाद्य सामग्री के भंडारण और कालातीत खाद्य पदार्थों के विक्रय से संबंधित खामियां पाईं। जांच के दौरान फ्रीजर बंद मिला। ऐसे में उसमें रखी मिठाइयों की गुणवत्ता प्रभावित होने और उनके खराब होने की आशंका जताई गई। स्थिति को देखते हुए टीम ने तत्काल पांच किलो जलेबी नष्ट कराई, ताकि संभावित रूप से खराब मिठाई ग्राहकों को नहीं बेची जा सके।
विभाग ने होटल से मिनी पेड़ा और बालूशाही के नमूने भी एकत्रित किए, जिन्हें गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों की रिपोर्ट से मिठाइयों की गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट होगी। इसके साथ ही होटल संचालक को खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियों में सुधार करने और खाद्य लाइसेंस व पंजीयन को अद्यतन कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक सुधार होने तक होटल का संचालन बंद रहेगा।
दीपावली से ठीक पहले एक मिठाई प्रतिष्ठान में मिली खामियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षित रखरखाव को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। त्योहार के दौरान बाजार में मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में उनके निर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बेहद जरूरी है। फ्रीजर और अन्य उपकरणों का सही तरीके से काम करना भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई कारोबारियों को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उपभोक्ताओं से भी मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी, गुणवत्ता और साफ-सफाई पर ध्यान देने की अपील की गई है। अब साहू होटल से लिए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट और प्रतिष्ठान में कमियों को दूर किए जाने की स्थिति पर नजर रहेगी।