खैरागढ़ में मिठाई की दुकानों पर छापा, फ्रीजर मिला बंद, मिठाई खराब होने की आशंका; 5 किलो जलेबी नष्ट करवाई

नईदुनिया न्यूज, खैरागढ़। दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही उनकी गुणवत्ता और सुरक्षित भंडारण को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। नवागांव चंडी मंदिर क्षेत्र स्थित मेसर्स साहू होटल में निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं।

फ्रीजर बंद मिलने और उसमें रखी मिठाइयों के खराब होने की आशंका पर विभागीय टीम ने पांच किलो जलेबी नष्ट कराई। वहीं, मिनी पेड़ा और बालूशाही के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। आवश्यक सुधार होने तक होटल को बंद करा दिया गया है। कार्रवाई के बाद मिठाई कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

साफ-सफाई में कमी, भंडारण पर भी सवाल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान होटल में साफ-सफाई की कमी, खाद्य सामग्री के भंडारण और कालातीत खाद्य पदार्थों के विक्रय से संबंधित खामियां पाईं। जांच के दौरान फ्रीजर बंद मिला। ऐसे में उसमें रखी मिठाइयों की गुणवत्ता प्रभावित होने और उनके खराब होने की आशंका जताई गई। स्थिति को देखते हुए टीम ने तत्काल पांच किलो जलेबी नष्ट कराई, ताकि संभावित रूप से खराब मिठाई ग्राहकों को नहीं बेची जा सके। विभाग ने होटल से मिनी पेड़ा और बालूशाही के नमूने भी एकत्रित किए, जिन्हें गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। नमूनों की रिपोर्ट से मिठाइयों की गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट होगी। इसके साथ ही होटल संचालक को खाद्य सुरक्षा संबंधी कमियों में सुधार करने और खाद्य लाइसेंस व पंजीयन को अद्यतन कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि आवश्यक सुधार होने तक होटल का संचालन बंद रहेगा।