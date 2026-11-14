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राजनांदगांव में 23 एकड़ जमीन की लीज कैंसिल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

राजनांदगांव के बसंतपुर में 23 एकड़ भूखंड की लीज निरस्त करने के बाद प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की।

By Vikram bajpeyeeEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 12:36:38 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 12:41:17 PM (IST)
राजनांदगांव में 23 एकड़ जमीन की लीज कैंसिल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर
एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से कार्रवाई की गई

HighLights

  1. बसंतपुर में 23 एकड़ भूखंड लीज रद
  2. प्रशासन ने बुलडोजर से निर्माण तोड़े
  3. एसडीएम और तहसीलदार रहे मौजूद

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। बसंतपुर में 23 एकड़ के भूखंड की लीज निरस्त करने के बाद प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार सुबह राजस्व अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। एसडीएम गौतम पाटिल, तहसीलदार पीएल नाग और पुलिस की मौजूदगी में निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई।

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1944 में कुष्ठ रोगियों के लिए दी गई थी जमीन

विगत सप्ताह कलेक्टर जितेंदर यादव ने इस भूखंड की लीज निरस्त की थी। जानकारी के अनुसार 1944 में कुष्ठ रोगियों के लिए मिशनरी संस्था को रियासतकाल में 23 एकड़ का भूखंड आबंटित किया गया था। विगत तीन दशक से इसे लेप्रोसी सेंटर संचालित कर रहा था।


नोटिस के बाद शुरू हुई कार्रवाई

प्रशासन ने नोटिस देने के बाद यहां निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। राजस्व अमला लगातार मौके पर मौजूद है और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है।

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