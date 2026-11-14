राजनांदगांव में 23 एकड़ जमीन की लीज कैंसिल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। बसंतपुर में 23 एकड़ के भूखंड की लीज निरस्त करने के बाद प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार सुबह राजस्व अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। एसडीएम गौतम पाटिल, तहसीलदार पीएल नाग और पुलिस की मौजूदगी में निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई।
विगत सप्ताह कलेक्टर जितेंदर यादव ने इस भूखंड की लीज निरस्त की थी। जानकारी के अनुसार 1944 में कुष्ठ रोगियों के लिए मिशनरी संस्था को रियासतकाल में 23 एकड़ का भूखंड आबंटित किया गया था। विगत तीन दशक से इसे लेप्रोसी सेंटर संचालित कर रहा था।
प्रशासन ने नोटिस देने के बाद यहां निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। राजस्व अमला लगातार मौके पर मौजूद है और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है।
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