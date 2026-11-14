राजनांदगांव में 23 एकड़ जमीन की लीज कैंसिल, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव। बसंतपुर में 23 एकड़ के भूखंड की लीज निरस्त करने के बाद प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार सुबह राजस्व अमला बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचा। एसडीएम गौतम पाटिल, तहसीलदार पीएल नाग और पुलिस की मौजूदगी में निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई।

1944 में कुष्ठ रोगियों के लिए दी गई थी जमीन विगत सप्ताह कलेक्टर जितेंदर यादव ने इस भूखंड की लीज निरस्त की थी। जानकारी के अनुसार 1944 में कुष्ठ रोगियों के लिए मिशनरी संस्था को रियासतकाल में 23 एकड़ का भूखंड आबंटित किया गया था। विगत तीन दशक से इसे लेप्रोसी सेंटर संचालित कर रहा था।