राजनांदगांव में पटवारियों की हड़ताल से राजस्व कामकाज ठप, नोटिस के बाद भी मांगों पर अड़े

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव : जिले में पटवारियों का प्रदर्शन 13 अक्टूबर से लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से नोटिस जारी करने और काम पर लौटने के निर्देश देने के बाद भी पटवारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

दूसरी ओर, आंदोलन समाप्त कराने और समस्या के समाधान के लिए प्रशासन तथा पटवारी संघ के बीच अब तक कोई प्रभावी पहल होती नजर नहीं आ रही है। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित होने से लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ने की आशंका है।