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रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में जुड़ेगा अतिरिक्त एसी कोच

शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

By Goswami SahuEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 10:16:26 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 10:16:26 PM (IST)
रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में जुड़ेगा अतिरिक्त एसी कोच
सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. यात्रियों को मिलेगी राहत...
  2. रेलवे जोड़ेगा अतिरिक्त कोच
  3. 20 नवंबर तक जुड़ेगा को

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

यह अतिरिक्त कोच गाड़ी संख्या 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में 12 नवंबर से 18 नवंबर तक तथा गाड़ी संख्या 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक रहेगा।

इस सुविधा के मिलने से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और वे इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे।

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