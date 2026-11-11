रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में जुड़ेगा अतिरिक्त एसी कोच

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है।

यह अतिरिक्त कोच गाड़ी संख्या 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में 12 नवंबर से 18 नवंबर तक तथा गाड़ी संख्या 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक रहेगा।

इस सुविधा के मिलने से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी और वे इसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे।

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