हेलीकॉप्टर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को किया गया रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भारी बारिश और पर्लकोटा नदी में आई बाढ़ के चलते भामरागढ़ सहित 112 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इस बीच महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के अरेवाड़ा गांव की आंगबाड़ी कार्यकर्ता सीमा बांबोले की हालत अचानक गंभीर हो गई। समय पर इलाज न मिलने की आशंका को देखते हुए गढ़चिरौली पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित जिला अस्पताल पहुंचाया।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल पवन हंस हेलीकॉप्टर भामरागढ़ के लिए रवाना किया। हेलीकॉप्टर से सीमा बांबोले को निकालकर गढ़चिरौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।